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    Гражданка Узбекистана погибла при землетрясении в Турции

    7 Февраля 2023, 22:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Во время землетрясения в Турции погибла гражданка Узбекистана, еще четверо узбекистанцев пропали без вести, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Узбекистана.

    «С сожалением и глубокой печалью сообщаем, что по состоянию на 10:00 7 февраля 2023 года (по ташкентскому времени) гражданка Узбекистана погибла в провинции Малатья в результате землетрясения. Кроме того, четверо наших соотечественников числятся пропавшими без вести. Проводятся поисково-спасательные работы по установлению их местонахождения», - сообщает ведомство.

    В МИД добавили, что спасатели МЧС Узбекистана, ночью вылетевшие в Турцию, начали поисково-спасательные работы в селе Овакент Хатайской области, где проживают более 10 тысяч узбеков.

    Посольство Республики Узбекистан в Анкаре и генеральное консульство в Стамбуле принимают меры по перемещению соотечественников из районов стихийных бедствий в безопасные места и для их возвращения на Родину.

    «Члены сборной Узбекистана, принимавшей участие в международных соревнованиях по вольной борьбе среди молодежи до 20 лет 3-6 февраля в Кахраманмараше, при поддержке турецкой стороны временно размещены в образовательном учреждении в Анкаре. В настоящее время прорабатывается вопрос их возвращения в Узбекистан», - отметили в МИД.

    Ранее сообщалось, что Узбекистан отправит 60 спасателей на помощь Турции.

    Казахстанские спасатели уже приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп. В Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф.

    О том, что происходит в зоне бедствия к этому часу читайте по ссылке в материале МИА «Казинформ».

    Фото: Anadolu

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Турция Мировые новости Землетрясение
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