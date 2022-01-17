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    Гражданина Узбекистана с видео беспорядков в Шымкенте и ранением задержали на границе

    17 Января 2022, 18:48

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Охрана государственной границы организована в усиленном варианте. В режиме антитеррористической операции военнослужащие Пограничной службы во взаимодействии с другими силовыми органами проводят рейдовые мероприятия, охраняют стратегические и другие административные объекты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В ходе службы задерживаются лица, имеющие признаки участия в массовых беспорядках, грабежах и пытающиеся скрыться от правосудия, в том числе путем выезда за пределы Казахстана.

    Так, в пункте пропуска «Жибек жолы» в Туркестанской области при попытке выезда в Республику Узбекистан задержан гражданин РУз «Е», 1993 г.р.

    В мобильном телефоне задержанного были видеоматериалами, снятые на месте беспорядков в городе Шымкенте. На его спине имеется пулевое ранение (предположительно, от резиновых пуль).

    Задержанный передан сотрудникам Сарыагашского районного отдела полиции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Пограничники ЧП-2022
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