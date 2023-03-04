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    Гражданин Таджикистана погиб в ДТП в Актюбинской области

    4 Марта 2023, 09:44

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 марта на автодороге Самара-Шымкент вблизи поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    На трассе столкнулись автовоз марки Volvo и грузовая автомашина DAF. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель грузовой автомашины DAF, гражданин Республики Таджикистан.

    Начато досудебное расследование, выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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