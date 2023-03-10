Граждане Казахстана могут проголосовать на выборах депутатов Мажилиса за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

19 марта состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

«Для участия в голосовании граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в другом государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок», - пояснили в ведомстве.

Голосование при загранучреждениях РК, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», будет проводиться в день выборов (воскресенье, 19 марта) с 07:00 до 20:00 по местному времени.

В министерстве напомнили казахстанцам, что для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом граждане заранее должны связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.

С полным списком избирательных участков РК за рубежом для голосования на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК можно ознакомиться здесь.



