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    Граждане Казахстана могут проголосовать на выборах депутатов Мажилиса за рубежом

    10 Марта 2023, 12:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    19 марта состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

    «Для участия в голосовании граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в другом государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок», - пояснили в ведомстве.

    Голосование при загранучреждениях РК, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», будет проводиться в день выборов (воскресенье, 19 марта) с 07:00 до 20:00 по местному времени.

    В министерстве напомнили казахстанцам, что для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом граждане заранее должны связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.

    С полным списком избирательных участков РК за рубежом для голосования на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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