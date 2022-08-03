Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане

    3 Августа 2022 23:46

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Задержаны браконьеры, охотившиеся на сибирских горных козлов на территории государственного природного заказника в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

    «2 августа, около 19:30, в ходе рейда государственных инспекторов Жонгар-Алатауского национального парка на территории Токтинского государственного природного заказника была остановлена автомашина марки «Toyota Land Cruiser Prado», владелец автомобиля - гражданин РК. Вместе с ним в салоне находились двое граждан Испании. При осмотре автомашины в багажнике обнаружены 2 головы сибирского горного козла, шкура и мясо весом 60-62 кг, оружие, принадлежащее двум иностранным гражданам марки Mannlicher и Блейзер», - сообщили в пресс-службе комитета.

    Вещественные доказательства изъяты и переданы в отдел полиции Алакольского района Жетысуской области.


    #Борьба с преступностью #Минэкологии #Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    В местах концентрации соколов-балобанов установят блокпосты в РК
    Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    Пожизненное лишение свободы грозит насильнику и убийце школьницы в Шолакае
    Снежные барсы попали на видео в двух национальных парках
    Популярное
    1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
    3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
    4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    5 Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане