Граждане и компании смогут на равных условиях получать банковские кредиты на всей территории ЕАЭС – Руслан Бекетаев

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – По итогам заседания Евразийского межправсовета, прошедшего в Ереване в пятницу, подписан пакет из полутора десятков документов. Среди них Соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитной истории, в рамках ЕАЭС. Подробнее об этом Соглашении в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ» рассказал член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

- Руслан Бакытжанович, что дает потребителям финансовых услуг стран ЕАЭС подписанное Соглашение об обмене сведениями, входящими в состав кредитных историй? Как это соглашение будет способствовать развитию кредитных рынков?

- Два года назад руководители государств ЕАЭС утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка союза. В этом документе определены основные цели, задачи, этапы и ожидаемые результаты создания общего финансового рынка.

Интеграция финансовых рынков – это неотъемлемая и важная часть создания единого экономического пространства союза. Объединение финансовых рынков будет стимулировать свободное движение капитала, усилит конкуренцию между участниками финансового рынка. В конечном итоге это даст возможность простым гражданам получить более разнообразные, качественные и доступные финансовые услуги и продукты, включая банковские кредиты.

- Какова цель этого соглашения?

- Главная цель подписанного соглашения заключается в том, чтобы облегчить нашим гражданам и коммерческим компаниям беспрепятственный взаимный доступ к кредитным продуктам на всей территории союза.

Чтобы достичь этой цели, нам необходимо создать правовое поле для трансграничного обмена кредитными отчетами граждан и субъектов бизнеса, гарантируя при этом соблюдение основных принципов защиты прав и интересов как потребителей, так и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитных отношений.

- Что означает это соглашение для граждан союза?

- С практической точки зрения соглашение служит базой для обеспечения равных прав и возможностей потребителей финансовых услуг при их обращении за кредитными ресурсами, а поставщикам финансовых услуг (прежде всего, банкам) предоставляет доступный инструментарий для оценки кредитного риска потенциальных заемщиков.

Соглашение дает резидентам государств ЕАЭС возможность получать свой кредитный отчет, находясь в другой стране союза. В документе прописан механизм взаимодействия между кредитными бюро – участниками трансграничного обмена кредитной информацией, а также определены полномочия финансовых регуляторов по регулированию и надзору за трансграничным обменом.

После вступления соглашения в силу граждане и компании наших стран получат возможность на равных условиях обращаться за получением банковских кредитов на всей территории союза, и это придаст дополнительный импульс развитию трансграничного кредитования.

- Спасибо за интервью!



