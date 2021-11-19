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    Граждане и компании смогут на равных условиях получать банковские кредиты на всей территории ЕАЭС – Руслан Бекетаев

    19 Ноября 2021, 19:34

    ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – По итогам заседания Евразийского межправсовета, прошедшего в Ереване в пятницу, подписан пакет из полутора десятков документов. Среди них Соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитной истории, в рамках ЕАЭС. Подробнее об этом Соглашении в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ» рассказал член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

    - Руслан Бакытжанович, что дает потребителям финансовых услуг стран ЕАЭС подписанное Соглашение об обмене сведениями, входящими в состав кредитных историй? Как это соглашение будет способствовать развитию кредитных рынков?

    - Два года назад руководители государств ЕАЭС утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка союза. В этом документе определены основные цели, задачи, этапы и ожидаемые результаты создания общего финансового рынка.

    Интеграция финансовых рынков – это неотъемлемая и важная часть создания единого экономического пространства союза. Объединение финансовых рынков будет стимулировать свободное движение капитала, усилит конкуренцию между участниками финансового рынка. В конечном итоге это даст возможность простым гражданам получить более разнообразные, качественные и доступные финансовые услуги и продукты, включая банковские кредиты.

    - Какова цель этого соглашения?

    - Главная цель подписанного соглашения заключается в том, чтобы облегчить нашим гражданам и коммерческим компаниям беспрепятственный взаимный доступ к кредитным продуктам на всей территории союза.

    Чтобы достичь этой цели, нам необходимо создать правовое поле для трансграничного обмена кредитными отчетами граждан и субъектов бизнеса, гарантируя при этом соблюдение основных принципов защиты прав и интересов как потребителей, так и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитных отношений.

    - Что означает это соглашение для граждан союза?

    - С практической точки зрения соглашение служит базой для обеспечения равных прав и возможностей потребителей финансовых услуг при их обращении за кредитными ресурсами, а поставщикам финансовых услуг (прежде всего, банкам) предоставляет доступный инструментарий для оценки кредитного риска потенциальных заемщиков.

    Соглашение дает резидентам государств ЕАЭС возможность получать свой кредитный отчет, находясь в другой стране союза. В документе прописан механизм взаимодействия между кредитными бюро – участниками трансграничного обмена кредитной информацией, а также определены полномочия финансовых регуляторов по регулированию и надзору за трансграничным обменом.

    После вступления соглашения в силу граждане и компании наших стран получат возможность на равных условиях обращаться за получением банковских кредитов на всей территории союза, и это придаст дополнительный импульс развитию трансграничного кредитования.

    - Спасибо за интервью!

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

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