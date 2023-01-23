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    Граждан Пакистана осудили за незаконное пересечение казахстанской границы

    23 Января 2023, 17:01

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Четверых граждан Исламской Республики Пакистан приговорили к лишению свободы и последующему выдворению за пределы Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Жамбылского районного суда, в Жамбылском районном суде состоялось рассмотрение четырех уголовных дел в отношении четырех лиц, которых обвиняют в совершении умышленного незаконного пересечения Государственной границы Республики Казахстан (статья 392 часть первая УК РК).

    «Суд установил, что подсудимые, а все они граждане Исламской Республики Пакистан, в октябре 2022 года умышленно вне пунктов пропуска, незаконно пересекли Государственную границу Казахстана с территории Кыргызской Республики. Это произошло на левом фланге участка пограничного отделения «Жасоркен». Подсудимые вину признали полностью», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В ходе судебных разбирательств их вина была доказана собранными по делу доказательствами, показаниями подсудимых.

    Представитель стороны обвинения просил назначить подсудимым наказание в виде шести месяцев лишения свободы с выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет.

    При назначении наказания суд признал чистосердечное раскаяние подсудимых и наличие у них несовершеннолетних детей смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами. При этом отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

    «С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, четверым подсудимым окончательно назначено наказание каждому по шесть месяцев лишения свободы с последующим выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет. Приговоры вступили в законную силу», - резюмировали в пресс-службе Жамбылского районного суда.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Суды Происшествия Судебный процесс мигранты Граница
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