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    Граждан Казахстана среди пострадавших в Украине нет - МИД РК

    26 Февраля 2022, 17:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К счастью, пострадавших нет. Пока нет данных у нас, к нам не обращались. Надеюсь так и будет продолжаться», - сказал журналистам на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Ранее он прокомментировал ситуацию на границе Украины с казахстанскими гражданами.

    По последним данным, поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации. Граждане РК находятся в основном в городе Киев и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской – 2, Ивано-Франковской – 2, Житомирской – 2 и других регионах. Как уточнил Айбек Смадияров, данные будут меняться.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами. Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Россия Украина Общество Кризис Политика
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