Гранты на обучение по востребованным специальностям выделят в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области начат прием заявок на получение образовательных грантов за счет местного бюджета. Заседание комиссии по распределению образовательных грантов, выделяемых из местного бюджета для подготовки специалистов по наиболее дефицитным в регионе профессиям прошло в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания членами комиссии, на основе запросов областных управлений на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, был определен дефицит кадров в регионе. Соответственно, определены специальности, по которым предоставят гранты.

В этом году из местного бюджета будет выделено 87 образовательных грантов. На сегодня по области имеется большая потребность в педагогических кадрах - не хватает 210 педагогов. В связи с этим решено 35 грантов направить на подготовку учителей математики, физики, химии, английского и русского языков. Еще 20 грантов будут выделены на обучение узким медицинским специальностям. Также за счет областного бюджета будут подготовлены специалисты в сферах строительства, энергетики, сельского хозяйства.

Утвержденный перечень специальностей будет опубликован на официальных страницах управления образования в социальных сетях. Прием документов для участия в конкурсе продлится до 15 августа.

Как известно, впервые конкурс на предоставление образовательных грантов за счет бюджета области был проведен в 2018 году. По этим грантам обучается 251 студент в 15 вузах, в 2021 году завершили обучение в резидентуре 17 человек, в 2022 году состоится выпуск 25 бакалавров и 21 учащегося резидентуры.

Аким области поручил обеспечить соблюдение всеми выпускниками основного предъявляемого к ним требования при предоставлении грантов.

«Каждый специалист, окончивший высшее учебное заведение, обязан выехать в любой населенный пункт области, где имеется кадровый дефицит, и проработать на контрактной основе не менее 5 лет. Именно для этого мы выделяем деньги и обучаем их востребованным профессиям», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

По информации управления образования, уже определены рабочие места для 46 выпускников этого года, обучившихся на основе местного гранта.



