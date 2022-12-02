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    Гранты и стипендии получили призеры президентской олимпиады в Караганде

    2 Декабря 2022, 20:49

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 54 школьника стали призерами президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла. Участники, набравшие максимальные баллы, выиграли 35 грантов и 12 именных стипендий в ведущие вузы страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Церемония закрытия XV юбилейной олимпиады прошла в университете имени академика Е.Букетова.

    «Благодаря президентской олимпиаде наши школьники раскрывают свой потенциал и получают весомую поддержку в виде образовательных грантов. Школьники состязались в знаниях математики, биологии, химии и физики. Динамика участия детей растет.

    В соревнованиях могут принимать участие учащиеся 11 (12) классов, ранее не участвовавшие в республиканских и международных предметных олимпиадах. В прошлом году по инициативе министерства 20 казахстанских вузов предоставили почти 50 грантов победителям этой олимпиады. В этом году представители «Дарын» обратились в вузы, 6 вузов откликнулись и выделили 35 грантов и 12 именных стипендий нашим призерам. Мы благодарны руководителям университетов за поддержку наших одаренных детей», - отметила председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.

    По итогам олимпиады 9 участников награждены дипломом I степени, 18 участников - дипломом II степени и 27 - дипломом III степени Министерства просвещения.

    Также 35 победителям, набравшим максимальные баллы, вручены образовательные гранты на обучение в Казахстанско-Британском техническом университете (9), Южно-Казахстанском университете им.М.Ауэзова (4), Атырауском университете им.Х.Досмухамедова (5) и Актюбинском региональном университете имени К.Жубанова (5), Павлодарском государственном университета имени С. Торайгырова (12). Также Карагандинский университет им. академика Е.А.Букетова вручил 12 призерам именные стипендии.
    Карагандинская область Образование
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