Гранты до 1,3 млн тенге предоставят соцкатегориям в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Гранты на развитие бизнеса предоставят социально уязвимым слоям населения в Петропавловске. Максимальная сумма гранта составляет 400 МРП, или 1,3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В центре занятости населения пояснили, что претендовать на грант могут получатели адресной социальной помощи, пособия по многодетности, по случаю потери кормильца, переселенцы, кандасы, лица с инвалидностью и воспитывающие детей с инвалидностью. Заявки начнут принимать с 20 февраля.

Гранты выдаются только на приобретение необходимого инвентаря, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений. И не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, земельных участков, производство подакцизной продукции.

Одно из условий получения гранта – наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» со сроком не более 3 лет. Пройти его можно онлайн через платформу Skills.enbek.kz.



