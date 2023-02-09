Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Гранты до 1,3 млн тенге предоставят соцкатегориям в Петропавловске

    9 Февраля 2023, 11:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Гранты на развитие бизнеса предоставят социально уязвимым слоям населения в Петропавловске. Максимальная сумма гранта составляет 400 МРП, или 1,3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В центре занятости населения пояснили, что претендовать на грант могут получатели адресной социальной помощи, пособия по многодетности, по случаю потери кормильца, переселенцы, кандасы, лица с инвалидностью и воспитывающие детей с инвалидностью. Заявки начнут принимать с 20 февраля.

    Гранты выдаются только на приобретение необходимого инвентаря, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений. И не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, земельных участков, производство подакцизной продукции.

    Одно из условий получения гранта – наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» со сроком не более 3 лет. Пройти его можно онлайн через платформу Skills.enbek.kz.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    СПК не должны конкурировать с бизнесом – Роман Скляр
    Пояс малых предприятий вокруг крупного бизнеса хотят создать в Карагандинской области
    Новую кредитную программу для молодежи запускают в Карагандинской области
    Африканских сомов, осетров, карпов и форель разводят рыбоводческие хозяйства в Жамбылской области
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    4 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    5 Почти 33 млрд тенге получили поликлиники Карагандинской области
    Новости партнеров