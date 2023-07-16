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    Границы Мангистауской области расширят

    16 Июля 2023, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Карта границ Мангистауской области может быть изменена. Об этом говорится в проекте постановления Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию области земель между границей Мангистауской области и исходной линией акватории Каспийского моря общей площадью 721940,2365 гектара согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в постановлении Правительства.

    Согласно приложенному к документу пояснению, дополнительных средств для включения земли в регион не требуется, и негативных социально-экономических последствий это не повлечет.

    «Принятие проекта позволит изменить границы Мангистауской области путем включения земель между границей Мангистауской области и исходной линией акватории Каспийского моря к территории области», - сказано в документе.

    Проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА».

    Ранее сообщалось, что за счет присоединения 281 га Бухар-Жырауского района может расшириться граница Караганды.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Мангистауская область Регионы Казахстана Граница
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