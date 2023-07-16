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    Границы Караганды планируют расширить

    16 Июля 2023, 10:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За счет присоединения 281 га Бухар-Жырауского района могут расширить границу Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Изменить административно-территориальные границы (черты) Караганды и Бухар-Жырауского района Карагандинской области путем включения в административно-территориальную границу (черту) Караганды части земель Бухар-Жырауского района площадью 281 гектар по согласованию с Правительством Республики Казахстан согласно приложению к настоящему совместному постановлению и решению», - говорится в совместном решении акимата и городского маслихата, опубликованном на портале «Открытые НПА».

    Документ будет доступен для общественного обсуждения до 26 июля.

    Настоящее совместное постановление и решение вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Карагандинская область Регионы Казахстана Караганда Граница
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