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    • Гранату в припаркованном автомобиле обнаружили при осмотре территории ТРЦ в Бишкеке

    11 Августа 2022 16:58

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – ТРЦ «Азия Молл» оцеплен из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом КНИА «Кабар» сообщили в УВД Ленинского района, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня примерно в 13:56 поступило анонимное сообщение о заложенной бомбе в здании торгово-развлекательного центра «Asia Mall».

    Незамедлительно на место вызова выехала следственно-оперативная группа и руководство УВД Ленинского района и ГУВД города Бишкека.

    «В целях обеспечения безопасности и эвакуации граждан территория здания оцеплена сотрудниками милиции, также прибыли сотрудники ГКНБ. В настоящее время ведутся соответствующие поисковые и проверочные мероприятия, подробности сообщим позже», - сказали в УВД.

    ТАСС со ссылкой на МВД КР сообщает, что саперы при обследовании территории торгового центра в Бишкеке обнаружили гранату под автомобилем на парковке.


    Фото: kabar.kg
    #Кыргызстан #Мировые новости
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