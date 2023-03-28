Гран-при республиканского фестиваля выиграл воспитанник карагандинского детдома

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Гран-при республиканского фестиваля «Казахстан – моя золотая колыбель» среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завоевал карагандинец Сергей Касьянов. Конкурс прошел в трех направлениях: вокал, театральное искусство и хореография, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Три представителя Карагандинской области отличились в номинации «Жүрек жылуы», где жюри оценивало вокальные данные участников. Гран-при в младшей возрастной категории завоевал воспитанник детского дома «Таңшолпан» Сергей Касьянов.

Второе место в средней возрастной категории у Татьяны Касьяновой (детский дом «Таңшолпан»). Серебряным призером в старшей возрастной категории стала Ангелина Вострикова из «SOS Детская деревня Темиртау».

«Наши воспитанники приняли участие в вокальной номинации. Сергей выступал в первый раз на фестивале, а вот Татьяна является лауреатом многих областных и городских конкурсов. Пением они занимаются уже 2 года. А вообще, в нашем центре работают 25 кружков. Кроме вокала, дети могут заниматься танцами, футболом, қазақша күрес, играть на домбре, учиться фотографии и многому другому», – говорит Аян Карим, заместитель директора по воспитательной работе детского дома «Таңшолпан».

Также звания «Жас орындаушы» в театральной номинации «Ризамын халықыма!» удостоилась воспитанница Пионерского детского дома Осакаровского района Ирина Жарова.

Мероприятие проводилось в рамках национального культурно-просветительского проекта «Ризашылық – мейірімділік бұлағы» («Благодарность – родник доброты»).