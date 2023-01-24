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    График работы СпецЦОНов изменился в связи с легализацией автомобилей

    24 Января 2023, 18:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 января в стране началась легализация иностранных автомобилей. В связи с этим госкорпорацией «Правительство для граждан» было принято решение об изменении графика работы СпецЦОНов, участвующих в этом процессе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

    Теперь СпецЦОНы, осуществляющие прием по оказанию государственной услуги, будут работать с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. По данному графику центры будут принимать посетителей до 6 февраля 2023 года, об изменении будет сообщено дополнительно.

    Посмотреть адреса СпецЦОНов, принимающих граждан для легализации транспортных средств, можно по ссылке.

    Напомним, что процесс легализации иностранных авто продлится до 1 июля 2023 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Транспорт Легализация. Приватизация ЦОН Правительство для граждан Авто с иностранными номерами Автопромышленность
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