График работы СпецЦОНов изменился в связи с легализацией автомобилей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 января в стране началась легализация иностранных автомобилей. В связи с этим госкорпорацией «Правительство для граждан» было принято решение об изменении графика работы СпецЦОНов, участвующих в этом процессе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Теперь СпецЦОНы, осуществляющие прием по оказанию государственной услуги, будут работать с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. По данному графику центры будут принимать посетителей до 6 февраля 2023 года, об изменении будет сообщено дополнительно.

Посмотреть адреса СпецЦОНов, принимающих граждан для легализации транспортных средств, можно по ссылке.

Напомним, что процесс легализации иностранных авто продлится до 1 июля 2023 года.



