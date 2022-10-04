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    Градостроительная экспертиза исключит беспорядочную застройку городов – Премьер

    4 Октября 2022, 10:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил до конца 2023 года полностью внедрить систему государственного градостроительного кадастра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Послании Глава государства сказал о необходимости предоставления открытой информации населению и бизнесу о наличии земельных участков и инженерных схем. Поэтому сейчас ведется внедрение единого для всей страны градостроительного кадастра и экспертизы. Создаются интерактивные карты земельных участков и сетей инфраструктуры. Это позволит гражданам и предприятиям более оперативно подключаться к источникам инженерного и коммунального обеспечения», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По словам Премьера, градостроительная экспертиза направлена на исключение фактов беспорядочной и некачественной застройки городов, а также создание более комфортных условий жизни в городах. Эти меры обеспечат значительную экономию средств в проектных работах и строгое соблюдение строительных требований.

    «Интерактивные карты будут иметь самые актуальные сведения по свободным участкам и инфраструктуре. Хочу отметить, что в Парламенте сейчас находится законопроект с поправками по внедрению градостроительной экспертизы и оцифровке коммунальных сетей. Министерствам индустрии и сельского хозяйства необходимо обеспечить качественное и оперативное прохождение данного законопроекта», - добавил Премьер-Министр.

    Вместе с тем, глава Кабмина дал ряд поручений.

    «Министерству индустрии обеспечить до конца 2023 года полное внедрение и автоматизацию системы государственного градостроительного кадастра. Министерству цифрового развития совместно с министерствами индустрии и сельского хозяйства обеспечить интеграцию всех кадастровых информационных систем. Акиматам регионов выделить средства из местного бюджета на инвентаризацию сетей», - сказал Алихан Смаилов.

    Как подчеркнул Премьер-Министр, необходимо довести долю инвентаризации в системе градостроительного кадастра к концу года до 75%, а в 2024 году до 100%.

    Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил о планах по внедрению в стране единого государственного градостроительного кадастра.


    Фото: primeminister.kz




    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Строительство
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