Градостроительная экспертиза исключит беспорядочную застройку городов – Премьер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил до конца 2023 года полностью внедрить систему государственного градостроительного кадастра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании Глава государства сказал о необходимости предоставления открытой информации населению и бизнесу о наличии земельных участков и инженерных схем. Поэтому сейчас ведется внедрение единого для всей страны градостроительного кадастра и экспертизы. Создаются интерактивные карты земельных участков и сетей инфраструктуры. Это позволит гражданам и предприятиям более оперативно подключаться к источникам инженерного и коммунального обеспечения», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По словам Премьера, градостроительная экспертиза направлена на исключение фактов беспорядочной и некачественной застройки городов, а также создание более комфортных условий жизни в городах. Эти меры обеспечат значительную экономию средств в проектных работах и строгое соблюдение строительных требований.

«Интерактивные карты будут иметь самые актуальные сведения по свободным участкам и инфраструктуре. Хочу отметить, что в Парламенте сейчас находится законопроект с поправками по внедрению градостроительной экспертизы и оцифровке коммунальных сетей. Министерствам индустрии и сельского хозяйства необходимо обеспечить качественное и оперативное прохождение данного законопроекта», - добавил Премьер-Министр.

Вместе с тем, глава Кабмина дал ряд поручений.

«Министерству индустрии обеспечить до конца 2023 года полное внедрение и автоматизацию системы государственного градостроительного кадастра. Министерству цифрового развития совместно с министерствами индустрии и сельского хозяйства обеспечить интеграцию всех кадастровых информационных систем. Акиматам регионов выделить средства из местного бюджета на инвентаризацию сетей», - сказал Алихан Смаилов.

Как подчеркнул Премьер-Министр, необходимо довести долю инвентаризации в системе градостроительного кадастра к концу года до 75%, а в 2024 году до 100%.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил о планах по внедрению в стране единого государственного градостроительного кадастра.





Фото: primeminister.kz











