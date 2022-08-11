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    • Град со снегом пошли в Карагандинской области

    11 Августа 2022 17:03

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Актогайском районе Карагандинской области пошли град со снегом. Синоптики объясняют несвойственное для лета природное явление следствием вторичного холодного фронта, который проходил через этот район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появилось видео, где можно увидеть покрытый снегом участок земли. Как сообщают авторы ролика, гард со снегом выпали в Актогайском районе. Хотя в данном районе находятся несколько метеостанций Казгидромета, по словам специалистов, осадки в виде града не были ими зафиксированы. Однако метеорологи объясняют такое непривычное для лета явление холодными фронтами.

    «Вчера, 10 августа Карагандинская область находилась под влиянием фронтальных разделов, и через Актогайский район проходил вторичный холодный фронт, под влиянием которого наблюдалось выпадение этого града. Сейчас по всему Казахстану, особенно в северной части прогнозировались дожди, грозы и выпадение града. Так как мы оказались под влиянием проходящего циклона и фронтальных разделов, именно в Актогайском районе проходил двойной вторичный фронт. Именно с ним характерно выпадение града», - объяснила инженер-синоптик Карагандинского областного филиала «Казгидромет» Елена Михайлова.

    Ситуацию прокомментировали и местные исполнительные органы. По их словам от природного явления крестьянские хозяйства, занимающиеся растениеводством, не пострадали. Так как на территории села, где выпал град, нет засеянных полей.

    «10 августа 2022 года в селе Жаланаш, Жидебайского сельского округа Актогайского района прошел дождь со смешанным градом. На сегодняшний день мы поговорили с акимом Жидебайского сельского округа Толепбековым Маратом Серикбаевичем по данному вопросу. Заявляем, что выпадение града не принесло никаких убытков на засеянных полях», - заверил руководитель отдела внутренней политики Актогайского района Алтай Алибаев.


    Кадр из видео

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    #Карагандинская область #Казгидромет #Сельское хозяйство #Погода
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