Госзакупки, предоставление земельных участков и соцпомощи - самые коррумпированные сферы в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вопросы противодействия наркобизнесу, теневой экономике и коррупции обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на заседании областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под руководством главы региона Бердибека Сапарбаева рассмотрены вопросы противодействия наркобизнесу за первый квартал этого года, а также итоги мероприятий по борьбе с коррупцией и теневой экономикой за 2018 - 2020 годы.

Как отметил глава региона, за отчетный период количество преступлений снизилось на 7,8%, однако по некоторым видам зафиксирован рост. К примеру, наркопреступления увеличились на 64%, мошенничества - на 82%, количество погибших в ДТП выросло на 39%.

«Вызывают обеспокоенность повторяющиеся инциденты с участием молодежи. Налицо отсутствие совместной работы школ и родителей учеников», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

По словам заместителя начальника департамента полиции Нуржана Калметова, в первом квартале совершено 196 преступлений, связанных с наркотиками, Изъято более 154 кг запрещенных веществ. Проведено 117 профилактических мероприятий среди молодежи. Заблокировано 14 сайтов, уничтожено 250 граффити-надписей с рекламой сетевых адресов по реализации дурмана. Что касается Шуской долины, Нуржан Калметов предложил обновить карту произрастания дикорастущей конопли, которая была составлена еще в 1989 году, оказать содействие в приобретении спецтехники и дронов. Многие заготовители марихуаны предпочитают двигаться на лошадях по труднодоступным тропам, что создает дополнительные трудности для их поимки.

Начальник департамента полиции Жанат Сулейменов дополнил, что повысился уровень раскрываемости преступлений. В массиве Шолдала создан опорный пункт полиции, штат которого усилен опытными сотрудниками.

«Необходимо усилить работу по выявлению «черных старателей», особенно в Мойынкумском районе. Поставить надежный заслон контрабанде драгоценных металлов», - подчеркнул аким области.

Руководитель управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Даурен Райымкулов проинформировал о взыскании штрафов и Едином реестре административных правонарушений. Если до ввода ЕРАП в 2016 году взыскание составляло 32%, то с помощью новой системы через год процент вырос до 67,6%. С начала 2021 года вынесено 52,3 тысячи постановлений о наложении адмштрафа на 784 млн тенге. Взыскано 514 млн тенге, или 65,5%.

Спикер предложил взыскание штрафов сделать приоритетным показателем оценки деятельности уполномоченных органов, а также акимов районов. Полиции следует использовать возможности системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов для установления места работы правонарушителей и взыскания штрафов из зарплаты.

«Основная масса штрафов направляется в местный бюджет, используется во благо области. Предложение о включении взысканий штрафов в список показателей оценки деятельности районных акимов стоит рассмотреть, можно ввести систему рейтингов. Уровень в 65% нужно повышать. По идее оплачиваться должны все штрафы, иначе зачем они накладываются?», – задался резонным вопросом аким области.

«Уровень отдельных видов преступлений растет в Рыскуловском, Мойынкумском, Таласском районах. Ответственным структурам необходимо принять необходимые меры», - дополнил глава региона.

Как сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Адилхан Аширбаев, в первом квартале зарегистрировано 24 коррупционных правонарушения, что на 40% меньше аналогичного периода прошлого года. Ущерб составил 65,1 млн тенге, 58,7 млн тенге взыскано. В своей работе ведомство главное внимание уделяет профилактике.

Отмечено, что план мероприятий на 2018-2020 годы в рамках стратегии по борьбе с коррупцией на 2015-2025 годы выполнен. Но есть и недочеты. В некоторых районах, к примеру, в Таласском, сервисный акимат работает формально, залы обслуживания населения не выдерживают никакой критики. Плохо работают либо вообще не созданы информационные группы по формированию в обществе антикоррупционного иммунитета. В их составе мало представителей неправительственных организаций и лидеров общественного мнения. Среди наиболее коррумпированных названа сфера госзакупок, предоставление земельных участков и социальной помощи.

Адилхан Аширбаев предложил ужесточить контроль службы внутреннего аудита за подписанием чиновниками актов выполненных работ, проводить заседания земельных комиссий с аудио- и видеофиксацией, автоматизировать процесс назначения и выдачи адресной социальной помощи.

Глава региона поручил акиму Тараза Ержану Жилкибаеву разобраться с работой отдела занятости и соцпрограмм, сразу пятеро сотрудников которого привлечены к дисциплинарной ответственности. Это же касается акимов Рыскуловского и Таласского районов. Руководителю сельхозуправления Кайрату Аманову поручено рассмотреть жалобы крестьян о том, что госсубсидии из года в год получают одни и те же хозяйства. Руководителю управления здравоохранения Асету Калиеву поручено переломить ситуацию в поликлиниках и больницах, улучшить работу бюро госпитализации.

Руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы Султанхан Шакир доложил о ситуации с коррупцией среди госслужащих. Депутат облмаслихата, ректор ТИГУ Ерболат Саурыков отметил, что именно коррупция является главной причиной уменьшающегося доверия между государством и обществом. По его мнению, профилактическую работу надо усилить во всех управлениях и департаментах. К примеру, в Доме студентов ТИГУ был открыт магазин добропорядочности, ставший популярным среди студентов. Кроме того, народный избранник предложил освобождать от должностей чиновников, совершивших правонарушения, а в составы мониторинговых групп включить депутатов.

Руководитель проектного офиса «Жамбыл – адалдык аланы» Назима Жубандыкова отметила низкий уровень, примерно 15-20%, трудоустройства выпускников местных колледжей. Однако при этом опиралась на данные соцопроса, которые проводились по телефону и анонимно. Но можно ли им доверять? Секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков подчеркнул, что результаты таких опросов не являются официальными документами. И сравнивать их с официальной статистикой, а также делать на их основе далеко идущие выводы, по крайней мере, некорректно.

«Люди должны чувствовать свою защищенность. Одна из главных задач власти – не допустить повышения уровня преступности и бескомпромиссно бороться с коррупцией во всех ее проявлениях. В различные комиссии и мобильные группы необходимо больше привлекать представителей гражданского сектора. При выборе кандидатур на вакантные должности в государственной службе должен быть жесткий отбор. В первую очередь по морально-нравственным критериям», - сказал Бердибек Сапарбаев.