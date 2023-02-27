Госзакуп на ликвидацию ЧС из одного источника составил более ₸20 млрд - Антикор Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционный мониторинг в сфере госзакупок, проводимый департаментом агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области выявил ряд нарушений действующего законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал руководитель управления превенции департамента агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Даурен Омаров, в ходе антикоррупционного мониторинга в сфере госзакупок установлено, что местные исполнительные органы систематически нарушают требования действующего законодательства.

«Это незаконная организация государственных закупок из одного источника, незаконный отказ в принятии решения о проведении конкурса и увеличения стоимости закупаемых товаров, - пояснил спикер. – Например, в 2021 и в 2022 годах на ликвидацию чрезвычайных ситуаций способом из одного источника заключено 536 договоров на сумму 6,8 млрд и 14,1 млрд тенге. Для принятия соответствующих мер результаты мониторинга были направлены в совет по этике».

Однако, отмечает Даурен Омаров, в соответствии с действующим законодательством ответственность за дисциплинарный проступок государственного служащего при отсутствии признаков уголовного дела или административного правонарушения влечет за собой применение всего лишь дисциплинарного взыскания.

«Получается, что если должностные лица совершили даже несколько нарушений, они не подлежат дисциплинарной ответственности, а ограничиваются только административной ответственностью. В результате чиновники получают законную возможность для дальнейшего совершения коррупционных правонарушений. Кроме того, указанные договоры заключаются в связи с отсутствием у уполномоченного органа возможности проведения камерального контроля в части осуществления госзакупок способом закупок из одного источника заключением прямых договоров», - пояснил руководитель управления превенции департамента агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области.

Для устранения подобных рисков Антикор рекомендует Агентству РК по делам государственной службы включить в Закон РК «О государственной службе» норму, не освобождающую государственного служащего от дисциплинарной ответственности.

Это касается тех случаев, когда должностное лицо несколько раз привлекалось к административной ответственности, уточняет спикер. А также рекомендовано Комитету внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК проведение камерального контроля за госзакупками с односторонним методом прямого подписания договора. Помимо этого, департамент ежедневно осуществляет мониторинг госзакупок через «Единое окно закупок».

«На основании направленных рекомендаций, планы государственных закупок госорганов пересмотрены, и в 2022 году сэкономлено 360 млн тенге бюджетных средств, а за последние два месяца около 70 млн. На основании предложения план также пересмотрен, и в итоге сэкономлено 23,9 млн тенге. Так, аппарат акима Жанаарыкского сельского округа Сарысуского района планировал покупку офисного здания за 19,3 млн тенге. В ходе изучения лота установлено отсутствие необходимости в приобретении нового здания в связи с ненадлежащей планировкой. Закуп был отменен», - сообщил руководитель управления превенции департамента агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Даурен Омаров.