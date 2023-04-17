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    Госуслуги по линии недвижимости будут недоступны для казахстанцев с 26 апреля по 9 мая

    17 Апреля 2023, 18:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с переходом на новую информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» будет временно приостановлен прием заявок казахстанцев на оказание услуг по линии недвижимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Правительства для граждан».

    Госкорпорация сообщает, что с 26 апреля по 9 мая 2023 года ЦОНы страны не будут оказывать все виды услуг в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости.

    В виду более длительных сроков исполнения услуг на бумажных носителях, а также доставки документов, приостанавливать прием услуг в ЦОНах будут раньше, чем через eGov.kz. К слову, граждане, кто заказал услугу до 26 апреля, смогут получить результат в указанные сроки.

    Вместе с тем, со 2 по 9 мая текущего года также будет приостановлен прием документов онлайн на оформление и техническое обследование недвижимости через портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Кроме того, в указанный период граждане не смогут воспользоваться услугами, связанными с жилищными программами.

    «Переход на новую систему организован в праздничные дни для того, чтобы часть периода, в который ожидается недоступность услуг, выпадала на нерабочие дни. Отмечу, что при перемещении на ЕГКН будут поэтапно оцифрованы все жизненные ситуации, связанные с оформлением земельных участков, предусмотрена возможность оказания всего спектра госуслуг, в том числе предоставление корректировок по новым и существующим участкам. Также будут отработаны факторы законности оформления земельных участков и недвижимости, недопущение коррупционных рисков», - сказал председатель Правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

    Напомним, 5 апреля 2023 год Президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений».

    В целях автоматизации оказания государственных услуг в сфере земельных отношений Госкорпорацией проведены работы по запуску информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости».

    Система включает в себя сведения из двух баз данных: государственная база данных «Регистр недвижимости» и автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра. По окончании переноса всей информации из баз данных, они будут ликвидированы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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