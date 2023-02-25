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    Госуслуги казахстанцам по телефону в круглосуточном режиме оказывает робот

    25 Февраля 2023, 18:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан проинформировало о том, что казахстанцы могут получить госуслуги 24-7, позвонив на 1414. В этом поможет робот, который с начала года уже обслужил 35 % всех обращений. Робот консультирует по 50-ти наиболее популярным вопросам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпораци.

    Госкорпорация на постоянной основе улучшает процесс работы 1414 для удобства граждан. На линии единого контакт-центра внедрен робот, который может 24/7 оказывать популярные государственные услуги и консультативную поддержку.

    Робот ЕКЦ может самостоятельно оказать такие востребованные сервисы, как бронирование очереди в ЦОН, проверка готовности документов, выдача справок психо- и наркодиспансера. Для бронирования очереди необходимо лишь ввести ИИН в тоновом режиме, выбрать ЦОН, дату и время посещения. Для получения справки робот предложит ввести ИИН, подтверждающий код из сообщения, а ссылку на справку отправит с помощью SMS от 1414. Кроме того, робот может направить посредством SMS перечень необходимых документов для получения той или иной услуги.

    «Отмечу, что виртуальный оператор еще не совершенен. Могут быть кейсы, когда робот не поймет Вас, но чем больше людей будут его использовать, тем лучше будет уровень консультаций. Также, подчеркну, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем в течение года увеличивать перечень госуслуг, оказываемых роботом», - подчеркнул председатель Правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

    Робот консультирует по 50-ти наиболее популярным вопросам. Он может подсказать ответы на такие вопросы, как получение паспорта, удостоверения личности, ЭЦП, пособия по рождению ребенка, пенсионных выплат и другие.

    К слову, Единый контакт-центр 1414 консультирует граждан более 11 лет. Так, с начала года на линию поступило более 1,2 млн обращений, их них роботом было обслужено 35 %. Звонки на 1414 бесплатны и доступны как для пользователей всех операторов сотовой связи, так и для тех, кто звонит со стационарного телефона.

    Ранее сообщалось, что День работников сферы государственных услуг появится в Казахстане, его планируется праздновать 15 апреля.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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