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    Государство заинтересовано в стабильной и прибыльной работе бизнеса - Алихан Смаилов

    31 Января 2023, 10:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился ожиданиями от реализации реформы «с чистого листа» касательно регулирования предпринимательской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды и сформировать благоприятные и стимулирующие условия для развития предпринимательства. Мы продолжим совместную конструктивную работу по улучшению развития бизнеса. Правительство всегда открыто для предложений», - подчеркнул Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По его словам, ожидаемым эффектом станет обеспечение к 2029 году роста числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4,7 млн человек и снижение доли государства в экономике до 14%.

    Премьер-Министр озвучил ряд поручений. В частности, отраслевым государственным органам совместно с Палатой «Атамекен» поручено обеспечить своевременное принятие законодательных изменений по исключению излишних требований к бизнесу.

    Особый акцент госорганам нужно уделить работе по автоматизации системы государственного контроля бизнеса, завершив работу до конца первого полугодия. Министерствам экономики и финансов Премьер поручил продолжить автоматизацию процедур отбора получателей мер государственной поддержки, а также повысить их прозрачность и эффективность.

    Акиматам и заинтересованным центральным госорганам поручено оказывать всестороннюю поддержку для открываемого бизнеса.

    Кроме того, как особо отметил глава Кабмина, всем государственным органам надо своевременно и оперативно реагировать на обращения предпринимателей.


    Фото: t.me/Kzgovernment

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК Бизнес Акимат Экономика Алихан Смаилов
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