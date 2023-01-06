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    Государство всегда готово помочь нуждающимся гражданам - вице-премьер РК

    6 Января 2023, 17:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов заявил, что информация о том, что он встречался с многодетными матерями за время своего пребывания на посту акима только один раз, не соответствует действительности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По информации СМИ, вы встречались с многодетными матерями только один раз, когда были акимом города Астаны. Теперь вы стали заместителем Премьер-Министра, курируете социальную сферу. Есть ли у вас специальный план решения проблем многодетных матерей?»,- спросили журналисты после расширенного заседания коллегии Миистерства науки и высшего образования.

    Отвечая на вопрос, Алтай Кульгинов сообщил, что информация о том, что он встречался с многодетными матерями за время своего пребывания на посту акима, была ложной.

    «Не распространяйте ложную информацию. Информация о том, что встречались только один раз, не соответствует действительности. Я встречался с несколькими тысячами человек каждый год в течение 3,5 лет. Самое главное, мы определили и реализовали концепцию Президента «Слышащее государство». Когда был акимом, мы решили много проблемных вопросов. Это не работа одного человека. Это работа многих государственных органов, местной исполнительной власти», - сказал вице-премьер.

    Он также отметил, что на регулярной основе встречается с многодетными матерями.

    «Мы всегда встречаемся с ними. Мы считаем, что нельзя отделять члена одной группы от всего общества. Мы относимся ко всем одинаково. Нуждающимся граждан государство и местный исполнительный орган, центральный государственный орган всегда готовы помочь», - сказал он.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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