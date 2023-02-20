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    Государственный советник встретился с германскими парламентариями

    20 Февраля 2023, 14:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин встретился с делегацией германского Бундестага во главе с председателем парламентской группы «Германия-Центральная Азия» Ойгеном Шмидтом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, включающий состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

    Ерлан Карин подробно ознакомил депутатов Бундестага с содержанием и значением проводимых в нашей стране политических реформ и особенностями предстоящих выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

    Со своей стороны, члены германской парламентской делегации дали высокую оценку системному характеру политической модернизации в Казахстане и пожелали нашей стране успешного продвижения по пути демократических преобразований.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Германия Конституция Ерлан Карин Госсоветник РК
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