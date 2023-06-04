Государственный флаг установили на высоте 3,6 км алматинские полицейские

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции и департамента КНБ по Алматинской области водрузили флаг на высоте 3 600 м над уровнем моря в честь Дня государственных символов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Четвертого июня, в День государственных символов, сотрудники департамента полиции и департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области поднялись на пик Октябренок, где установили государственный флаг Казахстана.

Высота, на которой установили государственный символ страны, составляет 3 600 метров над уровнем моря.

«Пусть наш флаг реет гордо, а независимость будет вечной!» – прокомментировали участники.

Четвертого июня в Казахстане отмечают День государственных символов.