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    Государственные вузы теперь не могут быть проданы – Асхат Аймагамбетов

    27 Июля 2022, 13:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственные вузы теперь не могут быть проданы и будут только в госсобственности. Об этом заявил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, подводя итоги своей работы на посту министра образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для защиты интересов государства, преподавателей и студентов на законодательном уровне введена норма о запрете отчуждений и даже доли участия в них», - пояснил он на своей странице в Facebook . Асхат Аймагамбетов добавил, что 20 вузов Казахстана включены в проект «Центры академического превосходства» с выделением финансирования в сумме 80 млрд тенге до 2025 года на укрепление материально-технической базы.

    Ранее сообщалось, что преподавателям вузов поднимут зарплаты с сентября текущего года. Сильные вузы освободят от плановых проверок.

    Асхат Аймагамбетов был министром образования и науки РК в период с 2019 по 2022 годы.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Вузы МОН Асхат Аймагамбетов Минпросвещения РК
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