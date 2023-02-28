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    Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Казахстан

    28 Февраля 2023, 11:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это первый официальный визит Государственного секретаря Энтони Блинкена в Казахстан.

    Госсекретарь США провел переговоры с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

    Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит поездку в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта.

    28 февраля, как ожидается, он будет принят Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В этот же день в Астане с участием Э. Блинкена пройдет Министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. На повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана США
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