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    Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан, Узбекистан и Индию

    25 Февраля 2023, 11:21

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит поездку в Казахстан, Узбекистан и Индию с 28 февраля по 3 марта 2023 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Госдепартамент США.

    28 февраля Госсекретарь посетит Астану, где встретится с высокопоставленными казахстанскими официальными лицами для углубления двустороннего сотрудничества.

    Затем он примет участие в министерской встрече C5+1 с представителями пяти центральноазиатских государств, чтобы подтвердить приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности стран Центральной Азии и сотрудничеству с регионом в решении общих глобальных проблем.

    Министерская встреча C5+1 будет сосредоточена на укреплении экономического, энергетического и экологического сотрудничества, а также сотрудничества в области безопасности между Соединенными Штатами, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

    Госсекретарь встретится отдельно на полях министерской встречи C5+1 с высокопоставленными правительственными чиновниками из Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, чтобы обсудить возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества и продвижения общей цели создания процветающего, безопасного и демократического региона.

    После Казахстана Энтони Блинкен отправится в Ташкент, где встретится с официальными лицами Узбекистана для дальнейшего продвижения партнерства по ряду двусторонних и региональных вопросов.

    1 марта т.г. Госсекретарь отправится в Нью-Дели для участия во встрече министров иностранных дел G20, которая будет посвящена укреплению многостороннего сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, устойчивого развития, борьбы с наркотиками, глобального здравоохранения, гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Центральная Азия МИД РК США
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