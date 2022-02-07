Госсекретарь РК встретился со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Ерлан Карин встретился со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Государственный секретарь и Спецпредставитель ЕС обсудили общие направления казахстанско-европейского сотрудничества, а также обменялись мнениями по широкому спектру региональных тем.

Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан придает приоритетное значение развитию многопланового взаимодействия с Европейским Союзом – важным внешнеэкономическим и инвестиционным партнером нашей страны.

Также Госсекретарь рассказал о новых инициативах Главы государства, а также о развитии процесса общественного диалога.

В свою очередь, Тери Хакала отметила, что ЕС будет оказывать всестороннюю поддержку в проведении предстоящих реформ.