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    Госсекретарь РК встретился со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

    7 Февраля 2022, 22:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Ерлан Карин встретился со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Государственный секретарь и Спецпредставитель ЕС обсудили общие направления казахстанско-европейского сотрудничества, а также обменялись мнениями по широкому спектру региональных тем.

    Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан придает приоритетное значение развитию многопланового взаимодействия с Европейским Союзом – важным внешнеэкономическим и инвестиционным партнером нашей страны.

    Также Госсекретарь рассказал о новых инициативах Главы государства, а также о развитии процесса общественного диалога.

    В свою очередь, Тери Хакала отметила, что ЕС будет оказывать всестороннюю поддержку в проведении предстоящих реформ.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Другие государственные органы Ерлан Карин
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