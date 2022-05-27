Госсекретарь РК встретился с общественниками Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Ерлан Карин вместе с членами Национального совета общественного доверия провел ряд встреч с общественностью Северо-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ерлан Карин встретился с активом региона. Аким Кумар Аксакалов остановился на основных направлениях социально-экономического развития области и реализации инфраструктурных проектов. В свою очередь Госсекретарь в своем выступлении рассказал об основных положениях предстоящей конституционной реформы. Он акцентировал внимание на том, что данная реформа позволит расширить участие граждан в управлении государством и обеспечит дальнейшую демократизацию политических процессов.

Именно поэтому, как отметил Ерлан Карин, конституционная реформа пользуется широкой общественной поддержкой, что демонстрируют результаты последних социологических исследований.

Далее состоялась встреча с представителями общественных советов региона. Участники дискуссии высказали свои мнениями по развитию открытого и конструктивного диалога между обществом и институтами власти. Ерлан Карин подчеркнул, что в рамках разработки поправок в Конституцию был привлечен широкий круг экспертов и общественников. Таким образом, предстоящая конституционная реформа основана на предложениях общественности.

Госсекретарь также встретился с активистами молодежных организаций региона. На встрече были затронуты вопросы развития молодежного активизма и поддержки молодежных проектов. По итогам беседы Ерлан Карин отметил активный интерес молодежи к референдуму и к политическим реформам в целом.

В рамках данных обсуждений участники встреч проявили глубокую заинтересованность к происходящим в стране политическим преобразованиям и выразили готовность принять участие в эффективной реализации реформ.



