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    Госсекретарь РК ознакомил сенаторов Франции с содержанием конституционных новелл

    3 Июня 2022, 17:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин встретился с делегацией Сената Франции во главе с председателем парламентской группы дружбы «Франция – Центральная Азия» Эрвэ Морэ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы стороны дали положительную оценку текущему состоянию и перспективам развития стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, в том числе на межпарламентском уровне.

    Ерлан Карин подробно ознакомил французских сенаторов с содержанием и значением масштабных конституционных новелл, вынесенных на республиканский референдум 5 июня.

    Глава французской делегации Э.Морэ назвал впечатляющей масштабную программу политической модернизации, осуществляемую в Казахстане.

    Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Другие государственные органы Франция Конституция Ерлан Карин Референдум
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