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    Госсекретарь РК обсудил с экспертами конституционную реформу

    5 Мая 2022, 18:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня при участии Государственного секретаря Ерлана Карина состоялось экспертное обсуждение «Конституция 2022: основа Второй республики». В дискуссии приняли участие члены Национального совета общественного доверия, ведущие политологи и юристы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В своем выступлении Ерлан Карин рассказал о проекте изменений и дополнений в Конституцию, по которому накануне Конституционный совет дал положительное заключение. Государственный секретарь подчеркнул, что конституционная реформа позволит оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении страной, усилить защиту конституционных прав казахстанцев.

    В свою очередь члены Национального совета и политологи поддержали пакет поправок в Конституцию страны. В ходе обсуждения было отмечено, что при разработке данного пакета были учтены предложения и рекомендации членов Национального совета.

    По итогам встречи эксперты также акцентировали внимание на том, что конституционная реформа послужит основой системной трансформации действующей политической модели.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акорда Конституция Ерлан Карин Референдум
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