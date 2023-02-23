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    Госпошлины в судах: Конституционный суд РК проверил законность ряда норм Налогового кодекса

    23 Февраля 2023, 09:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Конституционный Суд Республики Казахстан считает, что отсутствие инструментов, обеспечивающих доступ к правосудию граждан, оказавшихся в затруднительном имущественном положении, препятствует реализации их конституционного права на судебную защиту в полной мере, передает МИА «Казинформ».

    22 февраля текущего года Конституционным Судом принято Нормативное постановление по итогам рассмотрения обращения гражданина Досмагамбетова Е. Н. о рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан подпункта 1) пункта 1 и пункта 2 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

    С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Права человека Налоги Конституционный суд
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