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    Госпитализацию более 40 срочников в Акмолинской области прокомментировала Ажар Гиният

    29 Августа 2023, 11:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о состоянии более 40 солдат-срочников, которые были госпитализированы в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, 41 солдат-срочник находится в больнице, один – в реанимации, сегодня состоялись улучшения. Всего было зарегистрировано 45 случаев с инфекционными заболеваниями.

    «Зарегистрирована менингококковая инфекция, у некоторых – энтеровирус. Идет мискинфекция, сезонная. Видимо, кто-то заболел и заразил других. Всех, кто был в контакте обследованы, кто с симптомами – изолированы. Новые лица не допускаются. Тяжелых случаев нет», - сказала глава Минздрава в кулуарах заседания Правительства РК.

    Ранее в СМИ сообщалось, что 23 августа в департамент санитарно-эпидемиологический контроль Акмолинской области поступило сообщение с управления здравоохранения об обращении в многопрофильном городскую больницу военнослужащего из воинской части 5510, находящейся на территории Кокшетау, с признаками ОРВИ.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минздрав РК Здравоохранение Армия Минобороны РК
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