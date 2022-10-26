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    Госнаграды ветеранам афганской войны вручил депутат Мажилиса

    26 Октября 2022, 18:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК вручил ветеранам афганской войны государственные награды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в Мажилисе состоялось вручение государственных наград ветеранам боевых действий в Афганистане. Награды по случаю Дня Республики в торжественной обстановке вручил депутат Мажилиса Бахытбек Смагул.

    Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами орденом «Құрмет» награжден Боровский Анатолий Владимирович, медалью «Ерен енбегі үшін» - Данабеков Ержан Сулейменович. Почетная грамота Республики Казахстан была вручена Айтбаеву Савету Муратовичу.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Мажилис День Республики
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