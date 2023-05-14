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    Горячую воду отключили в многоэтажках Уральска из-за изношенных от талых вод трубопроводов

    14 Мая 2023, 01:31

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Несколько многоэтажных домов Уральска отключили от горячего водоснабжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», в период весенних паводков в Зачаганске талыми и дождевыми водами затапливало подземные каналы, что привело к износу трубопроводов.

    «В настоящее время частое отключение горячего водоснабжения в Зачаганске связано с подготовкой к отопительному сезону. Планируется заменить все тепловые и горячего водоснабжения сети. От горячего водоснабжения отключены дома по адресам: улица Монкеулы 105, 105/1, 85/4, 108/2, 108/5, 108/6», - пояснили в АО «Жайыктеплоэнерго».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область ЖКХ Паводок Регионы Вода Уральск
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