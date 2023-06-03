Горячую воду отключат в некоторых микрорайонах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Горячую воду отключат с 5 по 9 июня в некоторых микрорайонах Атырау из-за ревизии оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, акционерное общество «Атырауские тепловые сети» предупредило о ревизии оборудования тепловых пунктов с 5 по 9 июня. В нескольких микрорайонах временно прекратят подачу горячей воды. Ремонтные работы проводятся согласно графику.

Воды не будет:

· в микрорайоне «СМП 136» от теплового пункта до домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, (7-7а), 8.

· от центрального теплопункта «№56» в 5 микрорайоне Привокзальный в домах № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

· на улице Баймуханова 1, 2, 3. От центрального теплопункта «ЖД-2» по улице Баймуханова 33, 33а, 35, 37, 39а, 39е, 39к, 41, 41а, 43, 47, 47а, 48, 51, 53, Бергалиева 14, 43, 71, 73, 75, Огородная 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 36, 36а, 37, 37а, 50, 50а, 52, 53.