Горячую линию открыли для оказавшихся в снежном плену жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на предупреждения об ухудшении для дорожного движения погодных условий, жамбылцы все-таки отправились в путь. С раннего утра 3 января из-за сильной метели и плохой видимости на территории области закрыты трассы республиканского и областного значения, работают спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, открыта горячая линия для оказавшихся в сложной ситуации на трассе и для всех желающих получить информацию по состоянию на трассах.

«Телефон горячей линии – 8 (7262) 51-35-75, 51-41-67. Кроме того, можно позвонить по номеру 112 и, где бы вы ни оказались, к вам приедут спасатели и помогут выбраться из снежного плена, отвезут в пункт обогрева», - пояснила руководитель пресс-службы ДЧС Сауле Мунатаева.

По данным ведомства, помимо пяти оборудованных стационарных пунктов обогрева на трассах Жамбылской области, при необходимости открываются подобные пункты в школах, мечетях или других заведениях в близлежащих к трассам населенных пунктах.

«На 17:00 в Жуалынском районе спасены 178 человек, из них 54 ребенка, - сообщили в ДЧС, - все они доставлены в пункт обогрева в школе №29 имени М.Жумабаева, находящийся в райцентре Б.Момышулы. Пострадавших нет».

На перевале Шакпак в Жуалынском районе из-за закрытия участка автодороги республиканского значения Алматы – Термез - Ташкент с 574 по 587 километр проводится патрулирование для оказания помощи водителям и пассажирам.

На территории Жамбылской области наблюдается резкое ухудшение погодных условий, закрыты трассы республиканского и областного значения из-за сильного ветра порывами до 50 метров в секунду, снегопада, гололеда и плохой видимости. В связи с этим закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог областного значения Б.Момышулы - Колтоган – Кошкарата - Кызтоган с 27 по 76 км, Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас – Саудакент с 107 по 149 км. Также закрыта трасса республиканского значения на участке Тараз - Шымкент с 534 по 593 км. Утром из снежного плена вызволили более ста человек.

В связи с плохими погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, по возможности не выезжать на загородные трассы.



