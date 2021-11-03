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    Горы Улытау: Чем особенны вершина Алтыншокы и мавзолей Домбауыл

    3 Ноября 2021, 17:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исторические места, расположенные в Улытауском районе, а также возле мавзолея Джучи хана требуют обширного изучения. Об этом заявил директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, недавно состоялась крупная конференция, посвященная Золотой Орде. А основанием Золотой Орды является место Улытау. Улытау - уникальное место. Во время похода Амир Темур, специально прибыв в эту местность, приказал установить памятник на вершине Алтыншокы. 300 тысячам солдат приказали возвести по одному камню. Гора Алтыншокы стоит до сих пор. На камне написано: «Я, Амир Темир, прибыл на священную землю Улытау и иду с войсками в большой поход против Тохтамыша. Оригинальный камень сейчас хранится в Санкт-Петербурге в Эрмитаже», - рассказал Арыстанбек Мухамедиулы в рамках научно-практической конференции «Семь граней Великой Степи: Сибирский улус и Тайбуга в истории Казахстана».

    Директор Национального музея в то же время поделился, что оригинальный камень пытались вернуть в Казахстан. Копия Алтыншокы находится в Улытау.

    «Еще предстоит много открытий, и мы должны направить свои усилия на них», - считает Арыстанбек Мухамедиулы.

    Директор Нацмузея отметил, что рядом с мавзолеем Джучи хана находится несколько памятников.

    «Домбауыл - отец известного Кетбугы. Данные о Кетбуге только раскрываются. Так как останки Кетбуга остались в Израиле, на палестинской земле, то попасть туда было очень сложно. Сейчас имя Кетбуга написано на камне как одного из самых высоких правителей Иерусалима. А его отец лежит в мавзолее Домбауыле, расположенном в Улытау. Кроме того, многие мавзолеи не изучаются. Поэтому нужно работать над открытием многих мавзолеев», - подчеркнул А. Мухамедиулы.

    Фото: Дмитрий Ругис

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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