Городища Жамбылской области - калейдоскоп истории

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В течение многих столетий на территории Жамбылской области создавались и распадались государственные образования. Междуречье Шу и Таласа историки справедливо называют кладезем исторических мест и событий. Здесь строились города, которые подвергались разрушительным воздействиям вражеских полчищ, природных стихий. Десятки разрушенных, занесенных песками и грунтом древних городищ ждут своих исследователей. Но даже то, что найдено на сегодняшний день, впечатляет своими масштабами и уникальностью артефактов. О древних городищах Жамбылской области - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

По данным государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза», на территории Жамбылской области известно 116 городищ. Только в округе Тараза, некогда одного из важных звеньев Великого Шелкового пути, расположено более 30 городищ-спутников.

Как утверждают историки, жамбылская земля является уникальным регионом по числу и разнообразию природных и исторических мест, которые стоит посмотреть. Именно здесь, на жамбылской земле, в битве на реке Талас 751 года, сошлись интересы двух великих воинственных империй – китайской и арабской. Именно здесь более тысячи лет назад впервые на земле Казахстана был принят ислам, и в Таразе возведена мечеть. Именно здесь, на жамбылской земле, в урочище Жайсан, впервые была провозглашена Казахская государственность, 550-летие которой широкой отмечалось в нашей стране в 2015 году.









На I Межрегиональном совещании Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО 33 казахстанских памятника истории были включены в список Всемирного наследия в номинации «Памятники Шелкового пути: Тянь-Шанский коридор». Ранее в список ЮНЕСКО входили всего два казахстанских исторических памятника - мавзолей «Ходжи Ахмеда Ясави» в Туркестане и уникальное ущелье «Тамгалы тас».

Пять из этих 33-х включенных в список ЮНЕСКО объектов находятся в Жамбылской области. Это городища Актобе (Степнинское) Шуского района, Кулан, Орнек Рыскуловского района, Костобе Байзакского района, а также Акыртас Жамбылского района. Здесь найдено множество артефактов, свидетельствующих о бурном развитии торговых отношений в древние времена.













На территории городища Актобе. предположительно считающегося средневековым городом Баласагун, нашли фрагменты дворцового комплекса и жилых построек. А при раскопках городищ Кулан, Костобе и Орнек, первое упоминание о которых имеется в китайских источниках VI - VII веков, найдены мастерская по переработке винограда, уникальное святилище с резной терракотой, средневековая мечеть.

Городище Тараз – 20 веков истории

Известный казахстанский археолог, академик Национальной Академии наук Республики Казахстан, возглавлявший некогда Казахстанское археологическое общество Карл Байпаков, первым начавший раскопки древнего городища Тараз, говорил, что это городище также достойно включения в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Тараз был крупным звеном Великого Шелкового пути, политическим центром первых государств Западно-Тюркского каганата, карлуков, тюргешей, столицей государства Караханидов со своим монетным двором, развитыми ремеслами, торговлей, науками и искусством. Городище Тараз имеет колоссальное значение в истории и должно быть внесено в этот список», - считал знаменитый археолог.

Городище Тараз, датируемое І - ХІХ веками, - памятник республиканского значения, вошедший в список общенациональных сакральных объектов Казахстана, одно из древнейших городских агломераций нашей страны. Это крупный средневековый городской центр, являющийся эталоном городской культуры.

«Научные исследования древнего городища Тараз начались еще в 30-х годах ХХ века, когда город Тараз носил название Аулие-Ата, - рассказала жамбылский историк, археолог Галия Алимжанова. - В 1937 году ученые-археологи обратились к властям с просьбой создать здесь археологический заповедник и провести комплексные исследования. Но, по разным причинам, эти планы удалось реализовать только спустя годы, в начале уже XXI века, когда археологи открыли для науки древний город Тараз как крупнейшее звено Великого Шелкового пути, политический центр первых государств Западно-Тюркского каганата, карлуков, тюргешей, столицу государства Караханидов».

В 2011 году в Таразе закрыли и перенесли Центральный рынок, существовавший на этом месте, возможно, сотни лет. По утверждению ученых, здесь под толщей асфальта скрыт древний город, возраст которого насчитывает, по меньшей мере, две тысячи лет. И начались полномасштабные археологические раскопки древнего городища Тараз.

За время раскопок археологи обнаружили более 50 тысяч артефактов VI - XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII - IX вв., медресе, алтарь огнепоклонников-зороастрийцев, баню-хаммам, водопроводную систему, два караван-сарая, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых и торговых строений. Обнаружен уникальный «золотой» клад.









Археологи в очередной раз подтвердили мирное сосуществование различных религий и культур на юге Казахстана еще в древние времена. Известно, что проповеди пророка Заратустры, родившегося в приуральских степях, оказали огромное воздействие на древних тюрок. Свидетельством тому – почитание огня и традиции празднования Наурыза, одного из семи главных зороастрийских праздников, дошедших из глубин тысячелетий до наших времен.

Над территорией археологических раскопов сооружены защитные навесы, проложены экскурсионные пешеходные мостки. Параллельно ведутся комплексные археологические и реставрационно-консервационные работы.

Сегодня здесь функционирует единственный в Казахстане подобного рода историко-археологический комплекс «Древний Тараз», историко-культурное и научно-просветительское учреждение, призванное популяризировать историческое наследие, воспитывать уважительное отношение к памятникам истории и культуры. Открытие археологического парка «Древний Тараз» состоялось в дни празднования 550-летия Казахского ханства.

Несколько лет назад археологический парк «Древний Тараз» посетил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главе государства рассказали об историческом памятнике республиканского значения. Президент ознакомился с найденными в ходе раскопок золотыми и серебряными монетами, изделиями из керамики и другими ценными артефактами. «Изучение истории древнего Тараза будет продолжаться. Мы будем всегда оказывать поддержку этой работе», – сказал тогда Глава государства.

Археологический материал, полученный в результате раскопок городища Тараз, составляет основную археологическую фондовую коллекцию музея-заповедника - более четырех тысяч единиц хранения, уникальные археологические находки периода расцвета древнего Тараза.

Артефакты показывают, что в средневековом городе жили искусные мастера-ремесленники, изготавливавшие великолепные изделия из керамики, металла, стекла, кости, драгоценных камней. Купцы привозили разнообразные товары из стран Запада и Востока. Работал монетный двор, чеканивший монеты от лица таразских правителей, что было довольно редко во времена средневековья. В караван-сараях останавливались путешествовавшие купцы, ученые и мастера-ремесленники, обогащавшие культуру края.

Археологические находки раскрывают нам тайны прошлых времен, демонстрируют уровень развития культуры, науки и ремесел средневекового Тараза.

Тайны городища Баласагун

В Список 100 сакральных мест Казахстана входит городище Баласагун, считавшееся, как и Тараз, крупным политическим, торговым и культурным центром на Великом Шелковом пути, одним из важнейших центров в истории средневекового Казахстана. Городище Баласагун находится в трех километрах от села Актобе, раскинувшись по берегам реки Аксу в Шуском районе Жамбылской области.

«Этот объект внесен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО не случайно. Известно, что впервые Баласагун упоминается в хрониках XI века у сельджукского визиря Низам ал-Мулька, который упомянул о том, как тюрки завоевали этот город в 943 году, приняли ислам и сделали Баласагун столицей. В конце X века арабский историк и хронист аль-Макдиси указывал, что Баласагун – это «большой населенный пункт, обильный благами». Махмуд Кашгари отмечал, что местные жители говорили на тюркском и согдийском языках, будучи сами родом из Согда. При этом жители Баласагуна выглядели как тюрки, говорил Махмуд Кашгари, и соблюдали их обычаи. Позднее Баласагун был занят монголами, после чего получил название Гобалык, что означает «хороший город». И после этого пришел в запустение и поглощен песками», - пояснила историк Галия Алимжанова.

По свидетельству хронистов, городище имело четкую планировку, состояло из двух шахристанов, цитадели и городской округи с жилыми и хозяйственными постройками и мастерскими ремесленников. Баласагун в средневековье имел замок, впоследствии разрушенный пожаром, прочные и широкие крепостные стены, которые несколько раз перестраивались и достраивались. Дворцовый комплекс состоял из 13 помещений парадного, жилого и хозяйственного назначения, имел восточную баню, водопроводную и канализационную системы.

Археологи откопали три винодельни, с давильной площадкой и вкопанным в землю хумом объемом около 180 литров. Подобная практика была типичной для средневековых городов жамбылского региона, где до сих пор находят довольно много вкопанных в землю огромных хумов, которые в древности использовали как холодильники для хранения масла, вина и других продуктов.

В средневековом городе было 40 соборных и 200 будничных мечетей, 10 медресе и 20 ханака, то есть суфийских обителей, выполнявших функции мест общественных и политических собраний, постоялых дворов, благотворительных центров. Как правило, подобные заведения строились на средства меценатов, что говорит о зажиточности местных жителей.

Изучением городища Баласагун занимались многие известные в научном мире археологи. В 1941 году его исследовал Героним Пацевич, в 1954 году - отряд археологов Академии наук Киргизской ССР. Стационарные раскопки экспедицией КазГУ под руководством археолога Уахита Шалекенова, начавшиеся в 1974 году, длились несколько лет. В ходе экспедиций найдено множество интереснейших артефактов. Это разнообразная керамика, бронзовые светильники, подставки-чераги, оружие, весы, медная и железная кухонная утварь, клад из караханидских монет.

«В Баласагуне жили и трудились выдающиеся личности науки, богословия Юсуф Баласагуни и Махмуд Кашгари. Считается, что что здесь Юсуф Баласагуни написад свой знаменитый труд «Кутадгу Билик», - отмечает спикер.

Здесь кипела торговля, бурлили дворцовые интриги

Расположенное в ста километрах к востоку от Тараза село Кулан, райцентр Рыскуловского района, сегодня является обычным населенным пунктом южного Казахстана. Однако много веков назад здесь был не только крупный перевалочный пункт на Великом Шелковом пути, но и ставка правителей западных тюрок, самый большой дворец в Центральной Азии, в котором кипела торговля и бурлили дворцовые интриги.

Как рассказала жамбылский историк, археолог Галия Алимжанова, из проводившихся здесь с конца ХІХ века археологических раскопок известно, что оседлое поселение появилось в этих местах в первые века нашей эры.

Путешествовавший в VII веке по Центральной Азии знаменитый китайский монах Сюань-Цзян упоминает Кулан в своих «маршрутниках» под именем Цзюй-лань, так его потом и будут называть китайцы. А из арабских и византийских летописей известно, что город Кулан, именно под таким названием в хрониках первой половины VII века, поражал путешественников и купцов своими размерами. Площадь города составляла более 10 квадратных километров, для того времени весьма значительная. Город был окружен крепостной стеной, а в центре находился дворец площадью более трех тысяч квадратных метров, поражавший монументальностью архитектуры эпохи тюркских каганатов и мастерством камнерезов, которые украшали городские здания причудливыми растительными орнаментами.

Полномасштабные археологические раскопки городища Кулан начались в советское время, в 30-е годы ХХ века.

Здесь работали такие известные археологи, как Александр Бернштам, Таисия Сенигова, значительная часть творческой биографии которой связана с изучением памятников южного Казахстана, говорит Галия Алимжанова. В 1958 году руководимая Таисией Сениговой экспедиция в районе городища Кулан открыла место изготовления каменных изваяний VII - VIII веков. Советские археологи, изучавшие городище в 60-х годах ХХ века, обнаружили загородную резиденцию правителя, усадьбы богатых горожан, винодельни. Стоит отметить, что и сейчас в Кулане выращивают отличный виноград для винного производства.

В годы независимости Казахстана в ходе раскопок был датирован возраст городища - VI век. В топографии объекта четко прослеживается расположение шахристана, цитадели и рабада. Помимо дворца правителя, был раскопан на территории городища Кулан и огромный храм огнепоклонников-зороастрийцев.

Алматинским археологам впервые удалось вскрыть центральное помещение цитадели и добраться до центрального помещения во дворце правителя. При раскопках обнаружены интересные артефакты - керамика, монеты тюргешского периода, ювелирные украшения, бронзовый казан, хумы для хранения зерна и вина, орудия труда, ручная мельница и многое другое. Из года в год из земли поднимаются стены древнего города, украшенные узорчатым декором.

«Что представляет собою декор, - продолжает спикер. - Это орнаментальные круги с неповторяющимися узорами. Древние тюрки изображали на стенах дворца растительные мотивы, в виде виноградных гроздьев, сложных геометрических орнаментов, символизирующих жизнь и солнечную энергию. Просто удивительно, как схожи эти узоры с орнаментикой современных казахов. Эти находки наглядно и зримо подтверждают преемственность народных традиций, идущих с далеких времен и сохраняющихся до сих пор на казахских коврах, в украшениях и вышивках».

Археологической сенсацией стала находка четырех увенчанных коронами терракотовых голов, вмонтированных в орнаментальную вязь резных плит. Эти удивительные находки историки связывают с развитием древнего города Кулан в эпоху Тюргешского каганата.

«Изображенные здесь люди имеют смешанные черты европеоидного и тюркского типа. Датируются остатки скульптур примерно IX веком. Композиция представляет собой династийный групповой портрет, характерный для Средней Азии первых веков нашей эры. Считается, что аналогов найденным в городище Кулан скульптурным головам на территории Казахстана нет», - подчеркнула собеседница.

Памятник истории и культуры республиканского значения городище Кулан представляет собой целый комплекс уникальных памятников нескольких веков. Кулан был перевалочным пунктом на Великом Шелковом пути, по которому купцы везли шелк, ювелирные украшения и краску из Японии, Кореи и Китая в Центральную Азию, Древнюю Русь и Византию. Этот город сыграл важную роль в развитии ранних тюркских каганатов - Западно-Тюркского, Тюргешского и государства Караханидов. Историки полагают, что именно в Кулане были свергнуты правящие династии западных тюрок. Именно здесь прервалась династия Ашина – гуннского князя, родоначальника тюркских каганов. В 740 году в Кулане был умерщвлен последний представитель древнего рода – царевич Синь. Власть перешла к его убийце Бага-Тархану. Произошла смена династии западных тюрок. Князь тюргешей убил последнего Западно-Тюргешского кагана, после чего тюргеши начали господствовать на территории Жетысу.

Уникальные артефакты городища Кулан, восстановление из небытия средневекового дворца тюркских правителей имеют огромное значение не только как научные факты, но и как появление еще одного интереснейшего туристического объекта в ряду достопримечательностей Великого Шелкового пути, расположенных на территории современной Жамбылской области.



