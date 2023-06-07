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    Горно-обогатительный комбинат планируют построить в Кызылординской области

    7 Июня 2023, 13:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одним их крупных событий прошлого года в Кызылординской области стал запуск стекольного завода, давшего сильный толчок обрабатывающей промышленности. Продукция завода пользуется высоким спросом как на отечественном рынке, так и за рубежом. Об этом сообщил аким Нурлыбек Налибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Введенный в эксплуатацию в октябре прошлого года завод уже тогда стал обеспечивать внутренний рынок, выпустив более 32 тысяч тонн стекла общей стоимостью 4,5 млрд тенге. А за 4 месяца этого года произведено 3,5 млн кубометров продукции. На сегодняшний день наше стекло реализуется во всех регионах республики и экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Россию. При заводе планируется создать три сопутствующих производства стоимостью 32 млрд 800 млн тенге. Благодаря данным проектам появится возможность не только выпускать новые виды продукции, но и создать новые рабочие места, повысить доходы населения», – сказал глава региона во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Аким отметил, что в области осуществляются и другие масштабные индустриальные проекты. Так, в этом году планируется строительство горно-обогатительного комбината на месторождении «Шалкия» стоимостью более 235 млрд тенге. Тендер проводится на платформе Европейского банка реконструкции и развития.

    Еще один крупный проект – опытно-производственный комплекс по автоклавной переработке черных сланцев на месторождении «Баласаускандык». В прошлом году на производственном комплексе было произведено 454 тонн, а за 4 месяца текущего года – 81 тонна метаванадата аммония, который экспортирован в Великобританию и Россию.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Кызылординская область Промышленность Строительство
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