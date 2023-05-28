Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Гонщик «Астаны» стал 24-м на 20-м этапе «Джиро д’Италия»

    28 Мая 2023, 05:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 20-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия» состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победителем «разделки» стал словенский гонщик Примож Роглич из команды «Jumbo-Visma». Вторым стал британец Герайнт Томас из «INEOS Grenadiers». Третье место у португальца Жуана Алмейды из «UAE Team Emirates».

    У «Астаны» самым быстрым стал Джо Домбровски, показавший 24-й результат. Вадим Пронский финишировал 33-м, Кристиан Скарони — 40-м, Симоне Веласко — 51-м, Луис Леон Санчес — 71-м, Джанни Москон — 89-м, Марк Кавендиш — 120-м.

    «Джиро д’Италия». 20-й этап
    Тарвизио — Монте-Луссари. 18.6 километров

    1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 44:23
    2. Герайнт Томас (Великобритания, «INEOS Grenadiers») — +0:40
    3. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates») — +0:42

    24. Джо Домбровски (США, «Астана») — +3:55
    33. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +4:174
    0. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +5:09
    51. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +6:13
    71. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +7:55
    89. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +9:28
    120. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +12:05

    Общий зачет:

    1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 82:40:36
    2. Герайнт Томас (Великобритания, «INEOS Grenadiers») — +0:14
    3. Жуан Алмейда (Португалия, «UAE Team Emirates») — +1:15

    24. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +48:03
    26. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +51:16
    43. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +1:48:31
    58. Джо Домбровски (США, «Астана») — +2:32:18
    59. Кристиан Скарони (Италия, «Астана») — +2:35:12
    107. Джанни Москон (Италия, «Астана») — +4:48:59
    120. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +5:07:18

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Велоспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евгений Федоров стал чемпионом Азии по велоспорту
    Тимофей Скатов проиграл на турнире в Германии
    Григорий Ломакин  вышел в финал турнира в Тегеране
    Сборная Казахстана вышла в 1/8 финала ЧМ по сокка в Германии
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана