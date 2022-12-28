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    Гонконгский и свиной грипп циркулируют в СКО

    28 Декабря 2022, 14:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в 1,5 раза возросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев на брифинге сообщил, что зарегистрировали 23 049 случаев ОРВИ. Среди заболевших 65% детей в возрасте до 14 лет.

    Главный санитарный врач области прокомментировал ситуацию с распространением гриппа в регионе.

    Первые случаи зарегистрировали 14-го октября. На 28-е декабря лабораторно подтвердили грипп у 244 человек. У них выявили грипп типа В. Еще 11 случаев – грипп типа А. В том числе восемь случаев H1N1 («свиной грипп») и три - H3N2 («гонконгский грипп»)

    «Среди заболевших гриппом - 49 беременных женщин, 78 детей в возрасте до 14 лет. Наибольшее число заболевших - в Петропавловске. Среди районов выше всех заболеваемость в Кызылжарском, Шал акына и им. Г.Мусрепова», - сказал А.Жуматаев.

    Он добавил, что определить тип вируса гриппа возможно только в лаборатории.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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