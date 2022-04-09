Головкин высказался о своем сопернике Мурате после боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Геннадий Головкин высказался о своем сопернике Риоте Мурате после боя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мой соперник был, он не то что был, он и есть олимпийский чемпион, и он - суперчемпион по версии WBA, что и продемонстрировал. Я рад, что на территории Японии случилось такое большое событие, что мы, яркие представители своей родины, смогли представить такое большое шоу», - сказал Геннадий Головкин в интервью на ринге после боя.

Вместе с тем, GGG выразил благодарность всем своим болельщикам.

«Я хотел бы поблагодарить своих болельщиков, особенно тех, кто приехал со стороны Казахстана, я хотел бы сказать рахмет! Рахмет жігіттер - алға Казахстан!» - подчеркнул Геннадий Головкин.

Ранее сообщалось, что в Сайтаме (Япония) на Super Arena Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в боксерском поединке техническим нокаутом победил Риоту Мурату (16-2, 13 КО).



