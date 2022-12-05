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    Головкин вошел в топ-5 лучших боксеров мира

    5 Декабря 2022, 22:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Портала BoxRec составил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По прошествии месяца в первой десятке произошли кое-какие изменения: чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд вылетел за пределы топ-10, уступив место британскому супертяжу Тайсону Фьюри, который успешно защитил титул WBC в поединке против Дерека Чисоры.

    Отметим, что чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин, месяц назад находившийся на третьей строчке, опустился на четвертое место.

    Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec:

    1. Сауль Альварес (Мексика)

    2. Тайсон Фьюри (Великобритания)

    3. Дмитрий Бивол (Россия)

    4. Геннадий Головкин (Казахстан)

    5. Александр Усик (Украина)

    6. Энтони Джошуа (Великобритания)

    7. Наоя Иноуэ (Япония)

    8. Эррол Спенс-младший (США)

    9. Шакур Стивенсон (США)

    10. Артур Бетербиев (Канада)


    Фото: Getty Images
    Спорт Головкин Бокс
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