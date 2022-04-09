Головкин вошел в историю после победы нокаутом над Муратой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) стал первым боксером, которому удалось нокаутировать японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

До их сегодняшнего боя в Сайтаме (Япония) Мурата потерпел два поражения, причем оба — решением судей. В 2017 году он уступил раздельным решением французу Хассану Ндаму Нжикаму (38-6, 21 КО), а в 2019-м — единогласно проиграл американскому боксеру Робу Бранту (26-3, 18 КО).

Напомним, в бою с Муратой Головкин объединил пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

После боя Геннадий Головкин высказался о своем сопернике Риоте Мурате.

«Мой соперник был, он не то что был, он и есть олимпийский чемпион, и он - суперчемпион по версии WBA, что и продемонстрировал. Я рад, что на территории Японии случилось такое большое событие, что мы, яркие представители своей родины, смогли представить такое большое шоу», - сказал Геннадий Головкин в интервью на ринге после боя.

Видео нокаута можно увидеть здесь.

Ожидается, что Геннадий вернется на ринг в сентябре и сразится в трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57-1-2, 39 КО).



