Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Головкин вошел в историю после победы нокаутом над Муратой

    9 Апреля 2022, 20:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) стал первым боксером, которому удалось нокаутировать японца Риоту Мурату (16-3, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    До их сегодняшнего боя в Сайтаме (Япония) Мурата потерпел два поражения, причем оба — решением судей. В 2017 году он уступил раздельным решением французу Хассану Ндаму Нжикаму (38-6, 21 КО), а в 2019-м — единогласно проиграл американскому боксеру Робу Бранту (26-3, 18 КО).

    Напомним, в бою с Муратой Головкин объединил пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

    После боя Геннадий Головкин высказался о своем сопернике Риоте Мурате.

    «Мой соперник был, он не то что был, он и есть олимпийский чемпион, и он - суперчемпион по версии WBA, что и продемонстрировал. Я рад, что на территории Японии случилось такое большое событие, что мы, яркие представители своей родины, смогли представить такое большое шоу», - сказал Геннадий Головкин в интервью на ринге после боя.

    Видео нокаута можно увидеть здесь.

    Ожидается, что Геннадий вернется на ринг в сентябре и сразится в трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57-1-2, 39 КО).


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Соотечественники Спорт Головкин Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров