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    • Головкин попал в десятку лучших средневесов в истории

    4 Августа 2022 16:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) предложил своим подписчикам в соцсетях составить собственный рейтинг десяти лучших боксеров-средневесов всех времен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В число кандидатов также был включен действующий обладатель титулов WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин. Компанию ему составили такие легенды, как Шугар Рэй Леонард, Марвин Хаглер, Джо Кальзаге, Томас Хирнс, Роберто Дюран, Шугар Рэй Робинсон, Бернард Хопкинс, Рой Джонс-младший и Сауль «Канело» Альварес.

    «Все они дрались в среднем дивизионе. Кто был лучшим из них?», — задал вопрос WBC.

    Кроме Головкина из всех упомянутых боксеров выступления на ринге продолжает только «Канело». 17 сентября они с GGG сойдутся на ринге в третий раз, но уже в лимите второго среднего веса.

    Ранее, стриминговая платформа DAZN опубликовала информацию о стоимости платной трансляции вечера бокса с третьим боем Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса 17 сентября.


    Фото: sports.kz
    #Спорт #Головкин #Бокс
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