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    Головкин получил предложение о супербое в Европе

    12 Января 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британский боксер Крис Юбэнк-младший (32-2, 23 КО) хочет провести бой с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) у себя на родине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Нам нужно привезти его в Англию и устроить летом супербой с этим парнем. На самом деле не имеет значения, где пройдет этот поединок, но, очевидно, как британец, я бы хотел, чтобы он прошел здесь — это было бы грандиозно. Но если мне придется поехать куда-то ради этого боя, я сделаю это... Но лучше привезите его на Amex в Брайтоне или на «Уэмбли»! На любой из этих потрясающих арен будет аншлаг, так что я буду настаивать на поединке именно там», — заявил Юбэнк.


    Фото: sports.kz
    Спорт Головкин Бокс
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