Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Головкин подарил свой казахский чапан Мурате после боя

    9 Апреля 2022, 21:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Геннадий Головкин подарил свой чапан после боя японцу Риоте Мурате, чего ранее никогда не делал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После боя Геннадий надел на своего оппонента свой фирменный чапан, в котором он постоянно выходит на ринг.

    «Большое уважение моему сопернику! Он чемпион и им останется», - написал чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в своем Instagram.

    Публика положительно и с овациями отреагировала на этот дружеский жест казахстанца.

    Ранее Геннадий Головкин высказался о своем сопернике Риоте Мурате после боя.

    «Мой соперник был, он не то что был, он и есть олимпийский чемпион, и он - суперчемпион по версии WBA, что и продемонстрировал. Я рад, что на территории Японии случилось такое большое событие, что мы, яркие представители своей родины, смогли представить такое большое шоу», - сказал Геннадий Головкин в интервью на ринге после боя.

    Вместе с тем, GGG выразил благодарность всем своим болельщикам.

    Напомним, сегодня в Сайтаме (Япония) на Super Arena Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в боксерском поединке техническим нокаутом победил Риоту Мурату (16-2, 13 КО).

    На кону объединительного боя в среднем весе между казахстанцем и японцем стояли три титула чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Соотечественники Спорт Видео Головкин Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    Новости партнеров